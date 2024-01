JAM SESSION OPEN MIC HIP HOP + BATTLE DANSE Place Saint-Pierre Mâcon, vendredi 1 mars 2024.

C’est devenu une règle au Crescent jazz et hip hop font bon ménage… Il paraîtrait même que certains musiciens de jazz auraient largement influencé les pionniers du hip hop au début des années 80. Et ici, on aime les mélanges et on aime le hip hop !

Tu maîtrises le passpass et le powermove comme personne ? Viens tester la piste du Crescent en solo ou avec ton crew ! Notre jury sélectionnera les plus inspirés d’entre-vous pour un Battle en équipe ! Les deux meilleures équipes s’affronteront dans une finale où le public tranchera !

On poursuit la soirée par une jam / open mic hip hop.

Nos musiciens animeront la soirée avec l’Officier Zen et DJ Kaynixe, reine du hip hop à Lyon, qui a rejoint la team…

Musiciens et rappeurs venez sur scène improviser quelques morceaux et nous faire découvrir à votre tour vos talents !

A l’issue de l’open mic, nos musiciens désigneront leur coup de cœur de la soirée pour l’inviter à venir ouvrir la prochaine jam !

Avec :

L’Officier Zen voix, Kaynixe DJ, Romain Nassini claviers, Greg Theveniau basse, Stephane Foucher batterie. EUR.

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01



