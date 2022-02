Jam Session Montsoult Montsoult Catégories d’évènement: Montsoult

Val-d'Oise

Jam Session Montsoult, 1 octobre 2022, Montsoult. Jam Session Salle Polyvalente 18 rue de Pontoise Montsoult

2022-10-01 – 2022-06-30 Salle Polyvalente 18 rue de Pontoise

Montsoult Val-d’Oise Montsoult Venez participer, venez regarder, venez boire un verre, venez applaudir, venez écouter… scène ouverte à tous les musiciens désireux de partager, s’amuser, jouer. +33 1 34 08 31 31 Salle Polyvalente 18 rue de Pontoise Montsoult

