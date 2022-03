Jam session – MJC Les Terrasses MJC Les Terrasses Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’évènement: Conflans-Sainte-Honorine

du samedi 26 mars au vendredi 24 juin à MJC Les Terrasses

RDV à 20h. Ramenez vos instruments ! + d’informations : [[secretariat@mjcconflans.org](secretariat@mjcconflans.org)](secretariat@mjcconflans.org)

Gratuit

Quelque soit votre niveau, votre instrument ou votre genre musical de prédilection, vous êtes bienvenu·e·s à la Jam in Conflans ! MJC Les Terrasses Avenue du Pont 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine Vieux Conflans Yvelines

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T23:00:00;2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T23:30:00;2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T23:30:00;2022-06-24T20:00:00 2022-06-24T23:30:00

