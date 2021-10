Marseille Massilia Bar à Tapas Bouches-du-Rhône, Marseille JAM SESSION Massilia Bar à Tapas Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Massilia Bar à Tapas, le jeudi 21 octobre à 19:00

Ce jeudi, vous êtes conviés à une session de Jam, aux couleurs du Brésil. C’est une première au Massilia, alors à ne surtout pas manquer. Venez écrire l’histoire du Massilia avec nous.

Entrée libre

♫♫♫ Massilia Bar à Tapas 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T19:00:00 2021-10-21T23:00:00

