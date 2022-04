Jam Session – Mains D’œuvres Main d’Oeuvre / Saint Ouen sur Seine / 93 Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Jam Session – Mains D’œuvres Main d’Oeuvre / Saint Ouen sur Seine / 93, 18 mai 2022, Saint-Ouen-sur-Seine. Jam Session – Mains D’œuvres

Main d’Oeuvre / Saint Ouen sur Seine / 93, le mercredi 18 mai à 19:00

**Au programme:** 19h : ouverture des portes 19h30 : ouverture de la jam par un groupe de notre réseau 20h-21h30 : jam ouverte aux débutants – proposez vos covers en amont! 21h45-23h : jam improvisée pour tous niveaux **Matériel sur place:** Batterie acoustique Amplis guitare et basse Piano numérique Micros chant Pupitres Inscrivez-vous dès maintenants sur notre app pour ne pas louper cette belle occasion: [https://app.jamspace.co/sessions/74](https://app.jamspace.co/sessions/74) **Comment y aller ?** M4 Porte de Clignancourt M13 Garibaldi M14 Mairie de St Ouen Entrée libre, inscription en amont obligatoire

Une jam session dans la superbe salle de spectacle des Studios Mains D’œuvres, ça vous tente? On vous y donne rendez-vous le 18 mai prochain de 19h00 à 23h00 avec la participation de QuickStudio Main d’Oeuvre / Saint Ouen sur Seine / 93 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis

