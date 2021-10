Paris LESTUDIO CLUB île de France, Paris Jam Session LESTUDIO CLUB Paris Catégories d’évènement: île de France

Jam Session LESTUDIO CLUB, 21 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 21 octobre 2021

de 20h à 23h

gratuit

Jam ouverte à tou.te.s : amateur·rice·s, passionné.e.s, curieux·se·s, musicien.ne.s et public. Profitez d’une scène toute équipée et d’un bar ouvert toute la soirée. Entrée libre. INFOS PRATIQUES A disposition : batterie, ampli basse, deux amplis guitare, clavier. Attention ! Un Pass sanitaire valide sera nécessaire pour participer à l’événement. Concerts -> Rock LESTUDIO CLUB 38/40 rue de la victoire Paris 75009

Contact :LESTUDIO CLUB 0954665586 evenement.lestudio@gmail.com https://www.lestudio-club.com https://www.facebook.com/events/296791732047694/ Concerts -> Rock Insolite;Les Nuits;Musique

