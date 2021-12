Paris LeStudio Club arty île de France, Paris Jam session LeStudio Club arty Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Jam session LeStudio Club arty, 17 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 17 décembre 2021

de 19h00 à 00h00

gratuit

Vendredi 17 décembre, LeStudio vous accueille pour la dernière jam de l’année 2021. Le Club vous accueille pour deux sessions : 19:30 : jam vocale animée par Chika & son jazz band (piano – contrebasse – batterie). Inscription dès 19:00 22:00 : jam instrumentale. Jam ouverte à tou.te.s : amateur·rice·s., passionné.e.s, curieux·se·s, musicien.ne.s et public. Profitez d’une scène toute équipée et d’un bar ouvert toute la soirée. INFOS PRATIQUES Pour la première session, inscription sur place dès 19:00, ouverte aux vocalistes & solistes jazz. Xmas song bienvenue.

A disposition : batterie, ampli basse, deux amplis guitare, clavier. Attention ! Un Pass sanitaire valide sera nécessaire pour participer à l’événement. LeStudio Club arty 38-40 rue de la Victoire Paris 75009 Contact : 0954665586 contact@lestudio-club.com https://www.facebook.com/events/4754157937978738 Loisirs;Musique;Spectacle musical

Date complète :

2021-12-17T19:00:00+01:00_2021-12-17T00:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu LeStudio Club arty Adresse 38-40 rue de la Victoire Ville Paris lieuville LeStudio Club arty Paris