Jam session – Les hymnes et chants révolutionnaires
2022-04-09 20:00:00
Centre Bourse 2 Rue Henri Barbusse
Marseille 1er Arrondissement

2022-04-09 20:00:00 – 2022-04-09 Centre Bourse 2 Rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Prodig’Art proposera 3 temps de scènes ouvertes qui permettront d’aborder la question de l’hymne à travers 3 esthétiques différentes : classique, urbaine et jazz. L’idée est de permettre à qui le voudra de venir poser des notes, seul ou à plusieurs, de partager la scène avec d’autres musiciens pour faire vibrer avec des sons d’aujourd’hui cet hymne qui vient de loin.



Un grand Jam aux sons révolutionnaires !



Dans le cadre de l’exposition La Marseillaise présentée au Musée d’Histoire du 18 mars au 3 juillet 2022

