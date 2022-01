JAM SESSION | Les Frères La Roucoule / La Casa de Ukulele Le SUB Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Le SUB, le jeudi 10 mars à 20:00

Le 10 Mars 2022 à partir de 20h, venez avec vos instruments pour boeuffer. Cette Jam se fera en partenariat avec [Happy Music Station](https://happy-music-station.business.site/) et le premier site de Ukulele en france : [[https://www.lacasadeukulele.com/fr/](https://www.lacasadeukulele.com/fr/)](https://www.lacasadeukulele.com/fr/) Le bar sera tenu par l’association [Trempl’Urbain 94](https://www.tremplurbain94.fr/) !

Entrée libre

Les frères la roucoule reviennent au Sub pour animer la jam du jeudi au SUB ! Le SUB 2 place Saint Just 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne

2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T23:30:00

