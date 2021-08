JAM SESSION Le TALUS, 5 septembre 2021, Marseille.

JAM SESSION

du dimanche 5 septembre au dimanche 24 octobre à Le TALUS

[http://www.letalus.com](http://www.letalus.com)e ces soirées, toute l’équipe du Talus a décidé à l’unanimité d’organiser des sessions récurrentes de JAM au Jardin Nous faisons appel à vos talents de musicien débutant ou expérimenté et vous invitons à rapporter guitare, tambour, maracas, accordéon, flûte et autres instruments en tout genre ! Partagez la nouvelle, relayez autour de vous, il faut que nous soyons nombreux pour célébrer la musique, chanter, boire et danser dans notre petit îlot de verdure. Prix libre et conscient (conseillé 5 euros) Oui, aux spectacles vivants ! ▬ Restauration ▬ Restauration végétarienne proposée sur place jusqu’à 22h00. Sorbets, pâtisseries, vente de légumes et de miel ! ▬ Buvette ▬ – Bières et cidres à la pression ou en bouteille – Vins bio de la région – Jus, limonades, cola et sirops biologiques ▬ Infos pratiques ▬ Accessibilité : Ouvert à tous et toutes ! Adhésion obligatoire (sauf mineur) Temporaire 24h : 1€ Annuelle 2021 : 6€ Annuelle RSA 2021 : 1€ – CB acceptée – Roue acceptée ▬ Covid 19 ▬ – Nous vous demandons d’adopter un comportement responsable, – Le Talus s’engage à permettre le déroulement de ses activités dans le respect de ces consignes. ▬ + d’infos sur la Ferme Le Talus ▬ 100% des fonds collectés servent à financer la construction de la ferme urbaine Le Talus : un projet associatif à but non lucratif. Le Talus, créé à partir d’une friche, est un espace multi-activités, refuge de biodiversité, lieu de partage et de pédagogie. L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. >www.letalus.com >[https://www.instagram.com/letalusmarseille](https://www.instagram.com/letalusmarseille)

Prix libre et conscient (conseillé 5 euros)

♫♫♫

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille Marseille Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T18:00:00 2021-09-05T23:00:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T23:00:00;2021-10-10T18:00:00 2021-10-10T23:00:00;2021-10-24T18:00:00 2021-10-24T23:00:00