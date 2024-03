Jam session Le Bus Magique Lille, vendredi 5 avril 2024.

Jam session Viens partager un moment de convivialité et de musique à bord de notre péniche, laisse-toi bercer par les flow Vendredi 5 avril, 21h30 Le Bus Magique Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T21:30:00+02:00 – 2024-04-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-05T21:30:00+02:00 – 2024-04-05T23:59:00+02:00

A 19h30, c’est notre chorale participative avec En aparté

A 21h, c’est la jam session mensuelle : moment de partage entre musiciens de tous styles et tous niveaux ❤

Alors si tu pratiques un instrument et que tu aimes improviser on t’attend pour un bœuf magique

✨ Tu peux aussi monter à bord pour t’assoir, profiter de nos victuailles et te laisser bercer !

Instru dispo sur place : guitare électrique, basse, clavier, pad-batterie, 2 micros chant

On accueille les artistes avec leurs propres instruments aussi bien sûr

Modalités :

Evénement gratuit

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Restauration sur place possible

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord

️ Toute notre programmation : https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1672265636635839/1672265643302505/ »}, {« type »: « email », « value »: « lebusmagique.lille@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 3 74 09 78 81 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events »}] Péniche