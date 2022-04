Jam Session ! La malterie, 6 avril 2022, .

Jam Session !

La malterie, le mercredi 6 avril à 21:30

L’atelier d’Alexandre Herichon proposera un panorama du jazz actuel qui mettra en valeur un panel de compositeurs et compositrices français et américains : – _Laguna Veneta_ d’Henry Texier – _Karambol Sikre_ de Thierry Fanfant – _Kiss to the Sky_ de Kenny Garrett – _There_ de Julie Erikssen – _Calle Silencio_ d’Anne Paceo

Entrée libre et gratuite.

Ouverte aux élèves du département Jazz, aux musiciens amateurs, et à tout public avide de jazz !

La malterie 42, ry Kuhlmann, 59000 Lille



