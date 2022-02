Jam Session : La Horde Sonique à L’Autre Bar Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Jam Session : La Horde Sonique à L'Autre Bar

2022-02-18 20:00:00 – 2022-02-18 00:00:00
Cherbourg-Octeville 61 rue de l'abbaye

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Vendredi 18 février à 20h, l'association La Horde Sonique vous propose un atelier d'improvisation musicale ! Une batterie et quelques instruments seront à disposition et si vous le souhaitez, vous pourrez apporter votre matériel ! Libre à chacun de participer, peu importe le style de musique, peu importe votre niveau musical.

