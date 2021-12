Jam session Jazz MJC de Sceaux, 21 janvier 2022, Sceaux.

Jam session Jazz

MJC de Sceaux, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

La Jam Jazz – MJC de Sceaux ! —————————– _______________________ **Concerts en première partie de soirée :** **Bao Louis Lao (batterie)** Batteur diplômé des institutions musicales les plus prestigieuses, Bao Louis Lao est un musicien éclectique et solide, capable de s’adapter à toutes les formations et les styles que l’on peut entendre régulièrement sur la scène jazz française. **Christophe Monniot (saxophone)** 1er prix à l’unanimité, 1er nommé en jazz et musiques actuelles au CNSMDP, 1er prix de soliste au concours international de Jazz de la Défense est un saxophoniste incontournable de la scène musicale actuelle. **Felipe Sequeira (contrebasse)** Contrebassiste, compositeur et arrangeur brésilien, Felipe Sequeira commence la musique à Belém, dans le nord du Brésil qu’il quitte en 2007 pour s’installer en Autriche où il poursuit des études en contrebasse jazz à l’université d’arts de Graz avant de s’installer à Paris en 2015. **Jérémy Hinnekens (piano)** Jeremy Hinnekens est un pianiste actif sur la scène française et européenne. Il se produit avec son propre trio mais aussi en tant que sideman dans de divers projets. _______________________ **Le concert sera suivi d’une Jam** où chacun·e pourra s’exprimer en musique pour notre plus grand plaisir ! _Apportez vos instruments et partitions !_

Gratuit

Concerts de Jazz + Jam à la MJC de Sceaux

MJC de Sceaux 21 rue des Écoles 92330 Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine



