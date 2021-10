Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille Jam Session Jazz manouche L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Jam Session Jazz manouche L’intermediaire, 19 octobre 2021, Marseille. Jam Session Jazz manouche

L’intermediaire, le mardi 19 octobre à 20:00

Ce mardi 19 octobre, l’Intermédiaire recevra Max Briard (batterie), Tom Valdman (guitare), Adrien Coulomb (contrebasse) et Samy Zouari (guitare) pour une jam jazz manouche inédite. Au programme, un premier set de jazz manouche comme on aime dès 20h puis après on ouvre la jam! Merci à Anaelle Loze de nous accueillir dans ce si bel endroit! Venez nombreux partager cette soirée avec nous, ça s’annonce mémorable! ♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T20:00:00 2021-10-19T23:59:00

