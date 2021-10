Marseille Aglaé & Sidonie Bouches-du-Rhône, Marseille JAM Session Jazz animée par Philippe Barré Aglaé & Sidonie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le rythme est pris, tous les 1er et 3e mercredis du mois, c’est Jam Session Jazz chez Aglaé & Sidonie. Prochain rendez-vous, mercredi 6 octobre pour la troisième jam de la saison 4. Scène ouverte jazz, animée par Philippe Barré, vous pourrez écouter les musiciens autour d’un verre et/ou d’une assiette. Vous chantez ou jouez d’un instrument ? Vous voulez vous essayer aux standards de jazz ? L’endroit est idéal pour se lancer ! Ambiance cosy et détendue… Sur place : Piano Acoustique (Un vrai ! ) Ampli guitare Ampli basse Contrebasse Batterie Sono + micro Petite restauration et boissons à consommer sur place. Entrée libre, les consommations ne sont pas majorées. Pass sanitaire à présenter à l’entrée.

Entrée libre

