Jam session – Jam Jazz Sceaux What / Scene nationale les Gémeaux / 92 Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Jam session – Jam Jazz Sceaux What / Scene nationale les Gémeaux / 92, 15 avril 2022, Sceaux. Jam session – Jam Jazz

Sceaux What / Scene nationale les Gémeaux / 92, le vendredi 15 avril à 20:30

Pour la première fois, La Jam Jazz s’exporte sur la scène du [Sceaux What du théâtre des Gémeaux-Scène Nationale](http://www.lesgemeaux.com). La Jam sera animée par le batteur Lao Louis Bao et ses musiciens. Pour l’occasion nous aurons le plaisir d’accueillir la batteuse Anne Pacéo. Pour participer, apportez vos instruments et partitions ! Bar sur place

Entrée libre

Pour la première fois, La Jam Jazz s’exporte sur la scène du Sceaux What du théâtre des Gémeaux-Scène Nationale Sceaux What / Scene nationale les Gémeaux / 92 49 avenue Georges clemenceau Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu Sceaux What / Scene nationale les Gémeaux / 92 Adresse 49 avenue Georges clemenceau Ville Sceaux lieuville Sceaux What / Scene nationale les Gémeaux / 92 Sceaux Departement Hauts-de-Seine

Sceaux What / Scene nationale les Gémeaux / 92 Sceaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux/

Jam session – Jam Jazz Sceaux What / Scene nationale les Gémeaux / 92 2022-04-15 was last modified: by Jam session – Jam Jazz Sceaux What / Scene nationale les Gémeaux / 92 Sceaux What / Scene nationale les Gémeaux / 92 15 avril 2022 Sceaux Sceaux What / Scene nationale les Gémeaux / 92 Sceaux

Sceaux Hauts-de-Seine