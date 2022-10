Jam session impro jazz Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Jam session impro jazz Pontarlier, 22 novembre 2022, Pontarlier. Jam session impro jazz

Auditorium P. Martin Pontarlier Doubs

2022-11-22 18:30:00 – 2022-11-22 20:00:00 Pontarlier

Doubs EUR 0 0 Organisé par le conservatoire Elie Dupont.

Venez partager l’improvisation jazz avec les ateliers du conservatoire, sous la direction de Jean-Michel Trimaille. Nous serions ravis de vous acueillir pour improviser ensemble sur quelques standards choisis, quel que soit voitre instrument ou voix. conservatoire@ville-pontarlier.com +33 3 81 46 72 89 http://www.ville-pontarlier.fr/ Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Auditorium P. Martin Pontarlier Doubs Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Jam session impro jazz Pontarlier 2022-11-22 was last modified: by Jam session impro jazz Pontarlier Pontarlier 22 novembre 2022 Auditorium P. Martin Pontarlier Doubs Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs