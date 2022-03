JAM SESSION « HOMMAGE À THELONIOUS MONK » ANIMÉE PAR SIMON CHIVALLON Le Baiser Salé, 24 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 24 avril 2022

de 21h00 à 00h00

gratuit sous condition

L’héritage artistique de Thelonious Monk reste l’un des plus originaux et fascinants que le jazz ait laissé. “Monk jouait au piano comme s’il n’en avait jamais vu un auparavant”, a dit de lui l’écrivain anglais Geoff Dyer dans son livre Jazz impro. Un paradoxe plein de vérité, de par son approche à la musique faite d’innocence et de créativité, d’une immersion toujours entière dans un monde intérieur dont il tirait une mystérieuse force. Des chefs-d’œuvre tels que “Round Midnight”, “Monk’s Mood” ou “Pannonica” sont le fruit de cette extraordinaire créativité. Un paradoxe plein de vérité, de par son approche à la musique faite d’innocence et de créativité, d’une immersion toujours entière dans un monde intérieur dont il tirait une mystérieuse force. Des chefs-d’œuvre tels que “Round Midnight”, “Monk’s Mood” ou “Pannonica” sont le fruit de cette extraordinaire créativité.

Originaire de la région Bordelaise, Simon est diplômé au Pôle Supérieur de Paris depuis 2015. Sideman et leader il aime par-dessus tout la scène. En 2017 il a sorti un premier album FLYING WOLF » avec une bonne présence dans la presse. En Mars 2021 album en trio « LIGHT BLUE » consacré à un répertoire de chansons qui a fait l’unanimité dans la profession.

Si le jazz est une manière de vivre la musique dans l’instant, Simon Chivallon en est totalement l’incarnation, et chaque solo le démontre par sa spontanéité et sa franchise. Il n’y a pas de place pour les faux semblants : ce qui se joue est ce qui vient, une sensibilité qui s’exprime, un talent qui respire et qui cherche à toucher celui qui écoute.

Simon Chivallon piano/lead, Juan Villaroel cbasse, Gustave Reichert batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

