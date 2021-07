JAM SESSION Hommage à JOHNNY GUITAR WATSON Le Baiser Salé, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Paris.

#FestivalEstivalDeJam #15 Au Baiser Salé, on profite de l’été pour passer des soirées musicales gratuites et festives au Festival Estival de Jam, du 17 juillet au 2 septembre 2021, chaque soir dès 21h00.

Jo Champ guitare/voix, Romain Labaye basse, Archibald Ligonnière batterie, François Constantin percus/lead

Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir s’éclater à improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un moment unique.

Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée en hommage à un artiste puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit.

Johnny Guitar Watson, amoureux de la guitare blues depuis son plus jeune âge, il a composé des morceaux entre funk, blues et soul et a eu une influence évidente sur des artistes tels que George Clinton, Sly Stone, ou encore Prince.

Générosité, expérience, énergie & talent garantissent l’ambiance inégalable des Jam Sessions du Baiser Salé. Musiciens en quête d’émotions, n’hésitez pas, la jam du Baiser Salé est « The Place To be » !

https://www.youtube.com/watch?v=NVjElNVhljo

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

