Jam session ZAC du Mont de Magny Gisors, jeudi 4 avril 2024.

Jam session ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

Scène ouverte

Vous êtes musicien ou vous aimez écouter de la musique, assistez ou même participez à la première jam session de la Vache à Lunettes.

Au programme improvisation et reprises de classiques de la musique.

Alors, si vous êtes musicien, prenez votre instrument et venez rencontrer et partager une scène ouverte avec d’autres musiciens de la région.

Inscription sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 18:00:00

fin : 2024-04-04 23:00:00

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

L’événement Jam session Gisors a été mis à jour le 2024-04-02 par Vexin Normand Tourisme