Paris Jam Session Funk 38Riv Paris, 2 janvier 2024, Paris. Le mardi 30 janvier 2024

de 23h30 à 01h30

Le mardi 23 janvier 2024

de 23h30 à 01h30

Le mardi 16 janvier 2024

de 23h30 à 01h30

Le mardi 02 janvier 2024

de 23h30 à 01h30

.Tout public. payant Entrée 9€, sans réservation Jam Session Funk — animée par Thomas Braganti Introduction musicale suivie d’une session improvisée entre artistes confirmé·e·s et talents de demain, la jam session c’est le rendez-vous de musicien·ne·s de tous horizons pour savourer un échange musical. Piano droit, contrebasse et batterie sur place. Thomas Braganti : basse

François Faure : clavier

Maxime Aignon : batterie 38Riv 38 rue de rivoli 75004 Paris Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/evenement/05-12-2023-23-00-jam-session-funk-anim%C3%A9e-par-thomas-braganti-trio

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75004 Lieu 38Riv Adresse 38 rue de rivoli Ville Paris

