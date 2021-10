Paris Le Baiser Salé île de France, Paris JAM SESSION FRANCOIS CONSTANTIN Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

JAM SESSION FRANCOIS CONSTANTIN Le Baiser Salé, 27 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 27 décembre 2021

de 21h à 0h30

conso

Hommage à Tito puente lors de la #LaJamDeTOUSLesJazz animée par l’irremplaçable François Constantin ! Surnommé “El rey del timbal”, Tito Puente était un passionné de danse et de musique. Percussioniste, vibraphoniste, roi du mambo, il a largement contribué à la diffusion des musiques chaudes, aux Etats-Unis en particulier. Artiste prolifique et touche à tout musical, il s’est frotté à tous les genres avec beaucoup de talent : Cha-cha-cha, Mambo, Latin Jazz, Pachanga, Boogaloo, Salsa… et a légué au monde de la musique une centaine d’albums. François Constantin, percussionniste de renom, est un expert de la salsa et s’entoure des meilleurs représentants du style à Paris, ceux qui forment avec lui son « Salsa Project »! Rendez-vous désormais légendaire de la rue des Lombards et du tout Paris, les jams du Lundi soir garantissent bonne humeur, découvertes puis retrouvailles. Un incontournable du Baiser Salé ! FABIO DELDONGO piano/voix, EL CUCHY basse/voix, SIMON VILLE-RENON timbales, FRANÇOIS CONSTANTIN percus/lead Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)

Contact : + 33 1 42 33 37 71 https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale Concerts -> Jazz Les Nuits;Musique

Date complète :

2021-12-27T21:00:00+01:00_2021-12-28T00:30:00+01:00

Pauline Pénicaud

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 rue des Lombards Ville Paris lieuville Le Baiser Salé Paris