Hommage à Billie Holiday, chanteuse talentueuse et iconique, jonglant littéralement avec les notes ! #LaJamDeTOUSLesJazz, c’est au Baiser Salé tous les lundis soir !

Véritable figure du jazz, Billie Holiday possède un talent et une voix qui la hisseront aux sommets de la gloire et qui feront d’elle une véritable légende de la musique. Enfance douloureuse, problèmes avec la police, cachets miteux. Billie Holiday était née sous une mauvaise étoile. Le succès, les robes de satin ou les Cadillac blanches n’y changeront rien. Le malheur et le désespoir, (qu’elle chantait si bien), la drogue, l’alcool et la prison auront raison de sa voix fragile et fraîche, jonglant littéralement avec les notes. Disparue en 1959, La Dame au gardénia reste aujourd’hui l’incarnation de la chanteuse de jazz.

Danseuse et chanteuse américaine, Nicolle Rochelle débute à la télévision dès l’âge de 8 ans aux côtés de Ringo Starr. Puis, entre des épisodes du fameux ‘Cosby Show’ qui cartonne aux USA, elle travaille le chant, la danse et les claquettes et fait ses débuts au cinéma, puis à Broadway. En 2000, Jérôme Savary lui donne le rôle de Joséphine Baker pour une multitude de représentations. Nicolle Rochelle sait tout faire et fait preuve d’un dynamisme explosif et d’une expressivité rare. A ses côtés, la compositrice, arrangeuse et pianiste récompensée d’origine polynésienne, Carine Bonnefoy, qui distille un touché subtile et par sa musique, fait le lien entre l’Europe et les Contrées du Pacifique ; la jeune contrebassiste Lena Aubert, élève du CNMS de Paris et la batteuse du Lady Quartet de Rhoda Scott, Julie Saury, qui depuis plus de 20 ans, s’impose comme une « side woman » hors pair.

Les Jams du lundi sont LE Rendez-vous incontournable et indémodable où les maîtres du genre rencontrent la jeune génération pour des joutes musicales en toute convivialité.

FRANÇOIS CONSTANTIN percus/lead, NICOLLE ROCHELLE voix, CARINE BONNEFOY piano, LENA AUBERT cbasse, JULIE SAURY batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : + 33 1 42 33 37 71 https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

