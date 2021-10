JAM SESSION – FRANCOIS CONSTANTIN : KURT ROSENWINKEL Le Baiser Salé, 1 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 1 novembre 2021

de 21h à 23h59

Une Jam du lundi autour du répertoire de Kurt Rosenwinkel et animée par François Constantin !

Doté d’une dextérité prodigieuse, le guitariste américain Kurt Rosenwinkel (né en 1970) s’est fait un nom sur la scène jazz depuis ses débuts en 1990. Membre du groupe Human Feel et du Paul Motian Electric Bebop Band, il participe à bon nombre de séances (plus d’une soixantaine, de Brad Mehldau et Joshua Redman au rappeur Q-Tip) et enregistre sous son nom quelques albums où la créativité se joint en toute décontraction à la virtuosité. The Next Step (2001), Heartcore (2003) ou Our Secret World (2010) figurent au rang des plus belles réussites du musicien installé à Berlin.

Pas de problème pour ces jeunes musiciens invités par François Constantin et pleins de sève et d’énergie. Sur la solide, et encore plus, base rythmique avec Tao Erlich à la batterie et Antoine Vidal à la basse, grâce à la présence harmonique d’Auxane Cartigny aux claviers, Tom Ibarra à la guitare pour une fantastique prestation alternant entre violence et douceur, énergie et émotion. Les Jams du lundi sont LE rendez-vous incontournable et indémodable où les maîtres du genre rencontrent la jeune génération pour des joutes musicales en toute convivialité.

FRANCOIS CONSTANTIN percus, TOM IBARA guitare, AUXANE CARTIGNY piano, ANTOINE VIDAL basse, TAO EHRLICH batterie





Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : 0142333771

Jean-François Carreau