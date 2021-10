JAM SESSION FRANCOIS CONSTANTIN – 30 ANS DE JAM ! Le Baiser Salé, 29 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 29 novembre 2021

de 21h à 0h30

Spéciale CHIC’HOT, PROPHETS et NEC+ pour cette première JAM des 30 ans de JAM avec François Constantin !

C’est bien souvent au cours de nos Jam session du lundi orchestrées par le percussionniste François Constantin que bien des jeunes instrumentistes trouvent l’occasion de se faire remarquer par les “pointures” qui rôdent, toujours à l’affût de nouvelles sensations musicales, et c’est souvent autour d’un verre que naissent des projets de groupes après des bœufs mémorables. Ici tout est permis, club de jazz oui, mais en n’oubliant pas que le jazz est né du métissage, toutes les expériences sont bonnes et la programmation fait la part belle aux mélanges de culture, seule exigence demandée aux musiciens : assurer ! Compagnons de route du Club, Etienne Mbappé et ses acolytes ont traversé TOUTES les étapes et évolutions… !! Les plus florissantes et les plus difficiles… Tous les projets qu’il a créés sont partis de notre scène et en spectateur assidu, il a découvert avec nous les jeunes artistes de talent qu’il a contribué à mettre en lumière grâce à ses projets…

FRANÇOIS CONSTANTIN percus, CHRISTOPHE CRAVERO piano/violon, ANTHONY JAMBON guitare, ÉTIENNE MBAPPÉ basse, NICOLAS VICCARO batterie + guests surprises !

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

