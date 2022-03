JAM SESSION File7 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

File7, le samedi 16 avril à 20:30

Une soudaine envie de musique live ? Venez jammer et mêler votre univers musical à celui des autres lors de cette soirée évènement. Au-delà d’un moment d’improvisation, la jam session représente un vrai temps de partage, de liberté et d’inspiration. Des musicien·e·s de tous les horizons transmettent leur savoir et leur passion unique de la musique. Pourquoi pas vous ! Ne manquez pas cette occasion de vous lancer et de faire connaissance avec d’autres passionné·e·s . Nos jam sessions sont également ouvertes à toutes les oreilles curieuses et au public tout venant. À ne pas manquer de 16h à 19h : masterclass batterie avec Sonny Troupé

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Samedi 16 avril // 20h30-00h // Soirée Club // Grande Salle File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne

