**La prochaine « JAM SESSION & BAL FOLK»** du mercredi **au Dorothy** aura lieu **mercredi 23 février.** **PLUS BESOIN DE RESERVER:** les entrées se feront par ordre d’arrivée. A**TTENTION, MASQUE OBLIGATOIRE** et capacité maximale de la salle 110 personnes. Passe sanitaire exigé à l’entrée. **Oyez, oyez : NOUVEAU ! Chants traditionnels dans la danse tous les premiers mercredis du mois** Dans les Jams Sessions et bals folk au Dorothy, un moment de chants dans la danse à répondre avec Marion Blanchard aura lieu tous les premiers mercredis du mois, en cœur de bal, aux alentours de 22h20, pendant 10 à 20 minutes. Avis aux chanteurs, intervention ouverte aux propositions ! Contactez Marion Blanchard à ioionette@hotmail.com pour préparer cela. **La prochaine :** date à confirmer . Tous en chœurs ! Le Dorothy nous accueille dans son magnifique espace de danse de 126 m² ! La Jam est guidée par 2 musiciens de niveau professionnel !!! Quel plaisir pour tous, danseurs et musiciens! – 19h30-21h : Initiation danses folk -atelier – 21h-23h30 : Jam session et Bal folk. **Le 23 février,** **l’atelier initiation danse** sera animé par Idéal Gabalda , et la **jam et bal** seront guidés par Antoine Leclerq (banjo) & Guest: çà va déménager !!! Relâche le 2 mars et le 13 avril 2022. **PAF :** 6 euros (Atelier initiation + Jam et Bal, première boisson offerte). Adhésion annuelle au Dorothy obligatoire à prix libre (à partir de 10 centimes) **Lieu :** Café-atelier LE DOROTHY – 85bis rue de Ménilmontant – 75020 Paris métro Ménilmontant. Bus 96 Henri Chevreau VENEZ DANSER, VENEZ AVEC VOTRE INSTRUMENT ! Percussions, nous contacter au préalable **Attention, NOUS AVONS VRAIMENT BESOIN DE BENEVOLES !** Cette année, 4 à 5 bénévoles seront nécessaires par soirée. Si vous pouvez vous rendre disponibles en bénévoles 1, 2 ou 3 mercredi soir en 2021-2022, pour : – se relayer à la tenue du bar – seconder le/la bénévole du Dorothy à l’entrée. **REJOIGNEZ-NOUS !** contactez-nous à jamsessionetbalfolk@gmail.com Revivez également les sessions précédentes en vidéo: *source : événement [Jam session et bal folk avec Antoine Leclercq & Guest](https://agendatrad.org/e/35520) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

6 euros

organisé par Jam session et bal folk

Cafe Atelier Le Dorothy,Paris (75) 85, Rue de Ménilmontant Cafe Atelier Le Dorothy, 75020 Paris, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T20:30:00 2022-02-23T23:30:00