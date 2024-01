Jam Session Élèves Conservatoires et Écoles de Musiques Place Saint-Pierre Mâcon, mardi 13 février 2024.

Jam Session Élèves Conservatoires et Écoles de Musiques Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Une fois par trimestre, un mardi soir, nous accueillons le département jazz du Conservatoire Edgar Varèse pour une jam session, scène ouverte à tous les élèves du conservatoire de Mâcon mais pas que… Si vous êtes élèves d’autres conservatoires de la région, Chalon, Bourg en Bresse, Lyon ou dans une école de musique du coin, vous êtes les bienvenus. Les professeurs du Conservatoire de Mâcon vous accueilleront pour faire de la scène du Crescent votre terrain de jeu et d’improvisation autour de standards du jazz. Bonne humeur, partage et rencontres avec pourquoi pas la naissance de nouveaux groupes à la clé !

Avec la participation des enseignants et des élèves du conservatoire Edgar-Varèse de Mâcon. .

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:00:00

fin : 2024-02-13 23:00:00



L’événement Jam Session Élèves Conservatoires et Écoles de Musiques Mâcon a été mis à jour le 2024-01-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)