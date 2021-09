JAM SESSION DU TALUS Le TALUS, 19 septembre 2021, Marseille.

Bienvenu.e.s à la Jam Jazz du Talus! Vous êtes invité.e.s à écouter et/ou participer à cette soirée jam session en plein air dans les jardins du Talus ! Différent groupes de la scène jazz locale ouvriront chaque soirées. ▬ Déroulé de la soirée ▬ 18h~19h30 (pré)Jam Libre Une jam totalement ouverte et décomplexée pour tous les niveaux et genres musicaux. Un espace pour oser partager et mêler toutes ces musiques qui restent souvent confidentielles. N’hésite pas à te manifester pour jouer ! 20h~21h Concert Set du groupe qui accueille la Jam, n’hésitez pas à écoutez et soutenir les musiciens! (programmation plus bas) 21h~23h Jam Jazz La Jam est ouverte! Amateurs, professionnels, passionnés, poissonniers, venez tous chauffer vos plus beaux thèmes de jazz ou improvisations dans la verdure. – – – – Quelques morceaux seront proposés pour la soirée chaque semaine dans l’évènement, à bon entendeur ! Jam étiquette : ❌ Monopoliser la scène ❌ Enchaîner les chorus à rallonge ✅ Partager la scène, inclure les autres et sourire Annonce bien ton morceau (de jambon) à ton arrivée (tonalité, tempo, style) N’hésite pas à te munir de l’app ”Irealpro” ou à demander le nom des morceaux en cas de coup dur! En cas de doute ou de première fois: [https://www.jazzguitar.be/blog/jam-session-tips/](https://www.jazzguitar.be/blog/jam-session-tips/) Sur place sera disponible : clavier, micro, contrebasse, batterie, ampli ou di… chaleur humaine, bonne bière, plats du jardin, limonade vivifiante Prix libre et conscient (conseillé 5 euros) Oui, aux spectacles vivants ! ▬ Programmation ▬ 5 sept: Léo Hubert & Friendz Inspirée des enseignements de maîtres spirituels tels que Charles Mingus, Eric Dolphy, George Russel, Ornette Coleman ou Thelonious Monk, c’est une expérience transe swing chabadesque qui vous sera proposée par Léo Hubert et son Quintet Atomic Léo Hubert – sax alto Matthew Bumgardner – trombone Carl Karoyan – guitare Max Briard – batterie Manu Falla – contrebasse 19 sept: le Coline quintet Coline et son quintet c’était au départ des rencontres amicales et musicales. En formant ce quintet de jazz, Coline et ses comparses peuvent alors parcourir les époques, explorer les répertoires des Amériques et de France et croiser les styles de Jazz dans leur musique. Des harmonisations, des compositions, du swing, des atmosphères chaleureuses, enthousiastes et inspirées : cette formation d’origine aixoise saura vous séduire! Coline Fourment – chant Maryline Ferrero – piano Quentin Tillie – trompette France Duclairoir – contrebasse Mehdi Guedouani – batterie 10oct: Elise Vassallucci & friendz… ▬ Restauration ▬ Restauration végétarienne proposée sur place jusqu’à 22h00. Sorbets, pâtisseries, vente de légumes et de miel ! ▬ Buvette ▬ – Bières et cidres à la pression ou en bouteille – Vins bio de la région – Jus, limonades, cola et sirops biologiques ▬ Infos pratiques ▬ Accessibilité : Ouvert à tous et toutes ! Adhésion obligatoire (sauf mineur) Temporaire 24h : 1€ Annuelle 2021 : 6€ Annuelle RSA 2021 : 1€ – CB acceptée – Roue acceptée

