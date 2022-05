Jam Session – Deux Pieces Cuisine Deux Pieces Cuisine / Le Blanc-Mesnil (93) Le Blanc-Mesnil Catégories d’évènement: Le Blanc-Mesnil

Jam Session – Deux Pieces Cuisine

Deux Pieces Cuisine / Le Blanc-Mesnil (93), le vendredi 3 juin à 21:00



Musiciens amateurs ou professionnels, venez profiter d’un moment de partage en musique en faisant l’expérience du live. Concert d’ouverture payant (7 euros) de Patrick Rondat à 20h30 avec début de la JAM en entrée libre à 21h !

Entrée Libre

Le CECB et Musique Plus organise un RDV JAM le 3 Juin prochain sur la scène du Deux Pièce Cuisine.

2022-06-03T21:00:00 2022-06-03T23:00:00

