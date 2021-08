Creil Creil Creil, Oise Jam Session Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Creil Oise 0 0 Ateliers & Rencontres Ces rendez-vous mensuels de la Locomotive laissent place aux musiciens amateurs qui veulent bien se lancer dans l’arène. Venez avec votre instrument (guitare, synthé, kazoo, voix, cor de chasse, vielle à roue… peu importe !)

locomotive@mairie-creil.fr +33 3 44 56 18 43 https://www.gam-creil.fr/

