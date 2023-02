JAM SESSION – CALOE #PLACEAUXJEUNES BAISER SALE, 16 juillet 2023, PARIS.

JAM SESSION – CALOE #PLACEAUXJEUNES BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-07-16 à 21:00 (2023-02-19 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

Impression obligatoire L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Caloé voix/lead, Julian Leprince Caetano piano, Mathieu Scala cbasse, Olivier Robin batterie Caloé chante du jazz, improvise, interprète des musiques de différentes cultures et écrit musique et mots. Elle est une fervente admiratrice d’Ella Fitzgerald et étudie le « scat » avec précision et technique pour le maîtriser à sa manière. Toujours entourée d’excellents musiciens, elle se produit en France et à l’étranger. Caloé a joué dans de nombreux endroits comme le Tribeca Arts Center de New York, le Zinco Jazz Club de Mexico City, la salle Cosmopolite de Oslo, le Fashing Jazz Club de Stockholm et différents festivals européens. Pour cette jam, Caloé rend hommage à Gal Costa qui nous quitté il y a peu de temps. Diva adulée au Brésil, elle incarne la virtuosité vocale la plus pure, et la rébellion la plus féroce. Trop peu connue en France, cette héroïne est une interprète inouïe qui raconte une certaine histoire du Brésil et de sa musique, la liberté et la rébellion, alternant entre innovations et audaces. Guitariste de talent mais jamais compositrice, égérie politique jamais directement attaquée, femme fatale et bisexuelle, Gal Costa incarne tout ce que le Brésil a su mettre à plat au cours de la deuxième moitié du XXe siècle.

