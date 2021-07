JAM SESSION CALOE INVITE Le Baiser Salé, 12 août 2021-12 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 12 août 2021

de 21h à 1h30

Le vendredi 13 août 2021

de 21h à 1h30

conso

« HOMMAGE À SARAH VAUGHAN »

#FestivalEstivalDeJam #15

Alex Montfort piano le 12 / Daniel Gassin piano le 13, Felipe Sequeira cbasse le 12 / Gabriel Pierre cbasse le 13, Tom Peyron batterie, Caloé voix/lead

Au Baiser Salé, on profite de l’été pour passer des soirées musicales gratuites et festives au Festival Estival de Jam, du 22 juillet au 5 septembre. Plus qu’un simple concert, la jam c’est maitriser un langage musical commun, l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, et les voir s’éclater à improviser ensemble. C’est aussi le sentiment de participer à un moment unique.

Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée en hommage à un artiste puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit.

Surnommée “The Divine”, Sarah Vaughan est considérée, avec Ella Fitzgerald et Billie Holiday, comme l’une des plus belles voix du jazz.

Caloé chante du jazz, improvise, interprète des musiques de différentes cultures et écrit musique et mots. Fervente admiratrice de Sarah Vaughan justement, elle étudie le « scat » avec précision et technique pour le maîtriser à sa manière. Une jam chaleureuse et enthousiasmante !

Concerts -> Jazz

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact :Le Baiser Salé Jazz Club 0142333771 https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

Concerts -> Jazz Étudiants;Les Nuits;Musique;En famille

Date complète :

2021-08-12T21:00:00+02:00_2021-08-13T01:30:00+02:00;2021-08-13T21:00:00+02:00_2021-08-14T01:30:00+02:00

Caloé