Jam session Borderline Fabrika Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Jam session Borderline Fabrika, 16 avril 2022, Hendaye. Jam session

Borderline Fabrika, le samedi 16 avril à 20:00

Vous faites de la musique ? Vous chantez ? Ou tout simplement mélomanes ? La scène est à vous ! Vous aurez à disposition une guitare électro-acoustique (une seule .. donc prenez la vôtre !), une guitare électrique, un clavier, des micros, un cajon, amplis et sono… Quel que soit votre niveau, venez partager morceaux ou impros en toute simplicité ! Une activité animée par Laurent Heffer. Partagez morceaux ou impros en toute simplicité. Animée par Laurent Heffer. Borderline Fabrika 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Hendaye La Gare Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T20:00:00 2022-04-16T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Borderline Fabrika Adresse 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Ville Hendaye lieuville Borderline Fabrika Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques

Borderline Fabrika Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Jam session Borderline Fabrika 2022-04-16 was last modified: by Jam session Borderline Fabrika Borderline Fabrika 16 avril 2022 Borderline Fabrika Hendaye Hendaye

Hendaye Pyrénées-Atlantiques