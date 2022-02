Jam Session Bœuf Musical 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Jam Session Bœuf Musical 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer, 25 février 2022, Mesquer. Jam Session Bœuf Musical

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer, le vendredi 25 février à 19:00

Venez avec vos mains, votre instrument et advienne que pourra ! JB sera au Sax, clavier électronique dispo sur place. (inscriptions recommandée sur insta, facebook ou par téléphone) Venez avec vos mains, votre instrument et advienne que pourra ! JB sera au Sax, clavier électronique dispo sur place. (inscriptions recommandée sur insta, facebook ou par téléphone) 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T19:00:00 2022-02-25T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Adresse 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Departement Loire-Atlantique

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

Jam Session Bœuf Musical 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 2022-02-25 was last modified: by Jam Session Bœuf Musical 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 25 février 2022 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique