Reims Marne C’est jam session au Shed ! Après une longue période d’absence liée à des circonstances dont vous êtes bien évidemment au courant, les jam sessions sont donc de retour. Et il a étés décidé de les ouvrir à plus de musiciens en sortant du strict cadre du jazz : celle ci sera sous la thématique du blues. C’est le clavier Philippe Billoin qui sera le MC de cette jam session. Une batterie, des claviers, des amplis, des micros sur scène, du public dans la salle : avis aux musiciens amateurs et professionnels ! contact@jazzus.fr +33 3 26 40 90 69 http://jazzus.fr/ Le SHED 49 Rue Gosset Reims

