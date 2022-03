Jam Session Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Finistère

Jam Session Bannalec, 15 mars 2022, Bannalec. Jam Session Brasserie de L’imprimerie 74 bis Rue de Quimperlé Bannalec

2022-03-15 18:00:00 – 2022-03-15 22:00:00 Brasserie de L’imprimerie 74 bis Rue de Quimperlé

Bannalec Finistère Bannalec Finistère Première Jam session à la brasserie le 15 mars prochain.

Batterie et sono sur place. Vous pouvez venir seul, ou en groupe. Inscription à l’arrivée pour un créneau de passage lors de la soirée. +33 6 16 62 20 37 Première Jam session à la brasserie le 15 mars prochain.

Batterie et sono sur place. Vous pouvez venir seul, ou en groupe. Inscription à l’arrivée pour un créneau de passage lors de la soirée. Brasserie de L’imprimerie 74 bis Rue de Quimperlé Bannalec

dernière mise à jour : 2022-03-07 par OT QUIMPERLE TERRE OCEANE

Détails Catégories d’évènement: Bannalec, Finistère Autres Lieu Bannalec Adresse Brasserie de L'imprimerie 74 bis Rue de Quimperlé Ville Bannalec lieuville Brasserie de L'imprimerie 74 bis Rue de Quimperlé Bannalec Departement Finistère

Bannalec Bannalec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bannalec/

Jam Session Bannalec 2022-03-15 was last modified: by Jam Session Bannalec Bannalec 15 mars 2022 Bannalec finistère

Bannalec Finistère