Ce Jeudi 11 Novembre c’est Jam Session Back To The 80-90′. Ce sera Funky, Rock, Pop et Cav’Hallesque. Venez Avec au programme: 19H Afterwork (Apéro & Soul Music ) 20H Mega Scène Ouverte ??? *** Pour Orchestrer cette grande cav’hallecade, que nous voulons parfaite, un grand musicien…. Mr Frederic Schneider et son Trio ? Frédéric Schneider – Basse & Chant Eric Lebailly – Batterie Francesco Buono – Guitare & Chant Batterie, Guitares, Basse, Pianos ,Micros et Tablettes pour proles seront à disposition. Rock, Funk, Jazz et variétés … un répertoire éclectique qui touchera aussi bien les musiciens que les néophytes. De belles soirées en perspectives avec des musiciens qui vous feront voyager à travers les générations et les styles pour que ces moments de partage musical soient uniques. Le tout, lové dans le cadre atypique et spacieux d’une ancienne ferronnerie revisitée. *** Une boisson* offerte à tous les musiciens et chanteurs qui joueront au moins un titre. Entrée gratuite – Boissons & Restauration sur place Formule spéciale Cav’Hallecade Musicale Formule une personne (18,00€) avec assiette barbecue ou Mont d’Or et verre vin plaisir ou Heineken inclus. Formule pour 2 personnes (46,00€) Bouteille de vin +2 assiettes Barbecue. **** Renseignements au 04 90 55 53 08 Réservation conseillée Bar et Cave à Vin La Cav’Halle 1021 quartier des Auberges, Les Craus 13580 La Fare-les-Oliviers (RN 113 au niveau La Fare-les-oliviers)

