Jam Session avec Louis PETRUCCIANI Faubourg des musiques Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Jam Session avec Louis PETRUCCIANI Faubourg des musiques, 30 avril 2022, Lille. Jam Session avec Louis PETRUCCIANI

Faubourg des musiques, le samedi 30 avril à 16:00

16h – 16h30 : cours magistral réservé aux élèves et à un auditoire libre sur inscription au 0788680084. 16h30 – 18h : Jam Session réservée à tous les instrumentistes qui souhaitent jouer et au public qui souhaite en profiter sur inscription au 0788680084.

Entrée libre sur réservation uniquement

Jam Session réservée à tous les instrumentistes qui souhaitent jouer et au public qui souhaite en profiter ! Faubourg des musiques 13, avenue verhaeren lille Lille Faubourg de Béthune Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T16:00:00 2022-04-30T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Faubourg des musiques Adresse 13, avenue verhaeren lille Ville Lille lieuville Faubourg des musiques Lille Departement Nord

Faubourg des musiques Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Jam Session avec Louis PETRUCCIANI Faubourg des musiques 2022-04-30 was last modified: by Jam Session avec Louis PETRUCCIANI Faubourg des musiques Faubourg des musiques 30 avril 2022 Faubourg des Musiques Lille lille

Lille Nord