JAM SESSION avec FRANCOIS CONSTANTIN spéciale LATINO POP Le Baiser Salé, 22 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 22 novembre 2021

de 21h à 0h

Le latin soul fait bang bang sur les pistes de danse et fédère les audiences. Spéciale Latino Pop lors #LaJamDeTOUSLesJazz !

New York à l’aube des années 60. Ambiance fin de règne pour le mambo. Dans sa quête permanente de nouvelles tendances, le public succombe à de nouvelles sirènes. C’est l’explosion du boogaloo, entre rhythm and blues et rythmes latinos, chanté en anglais et surtout beaucoup plus facile à danser. Le latin soul fait bang bang sur les pistes de danse et fédère les audiences. Les big bands, au premier rang desquels ceux de Machito, Tito Puente, Tito Rodríguez, s’apprêtent à tirer leur révérence, et avec eux le mythique dancing Le Paladium. Le jazz afro-cubain est désormais latin. Une rythmique aguerrie qui, n’en doutons pas, va mettre le feu à cette Jam Session du Lundi !! Lukmil Perez, Lionel Gaget, Laurent Salzard et François Constantin..

Les Jams du lundi sont LE Rendez-vous incontournable et indémodable où les maîtres du genre rencontrent la jeune génération pour des joutes musicales en toute convivialité.

FRANÇOIS CONSTANTIN percus, LIONEL GAGET piano, LAURENT SALZARD basse, LUKMIL PEREZ batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

