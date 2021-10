JAM SESSION AVEC FRANCOIS CONSTANTIN Le Baiser Salé, 8 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 8 novembre 2021

de 21h à 0h

#LaJamDeTOUSLesJazz autour des musiques de films et de séries animée par François Constantin !

Retour sur les liens entre jazz et 7ème art avec la célébration de films et séries cultes… Ces musiques de films incontournables que tu as sûrement déjà entendues. Qu’elle vous donne envie de découvrir un film ou qu’elle vous évoque des souvenirs, la musique au cinéma a parfois joué le premier rôle dans nos vies. Au Baiser Salé on connait François Constantin et ses jams depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité toute la scène jazz hexagonale à se produire à ses côtés ! Il a su faire de ce rendez-vous hebdomadaire une institution internationalement connue. Les Jams du lundi sont LE Rendez-vous incontournable et indémodable où les maîtres du genre rencontrent la jeune génération pour des joutes musicales en toute convivialité.

FRANÇOIS CONSTANTIN percus, NICHOLAS VELLA piano/voix, NOÉ BERNE basse, LAURENT-EMMANUEL TILO BERTHOLOT batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

François Constantin