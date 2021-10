JAM SESSION avec FRANCOIS CONSTANTIN Le Baiser Salé, 15 novembre 2021, Paris.

#LaJamDeTOUSLesJazz autour du Sega Maloya, animée par François Constantin !

Nées du métissage, les musiques et danses du Maloya et Séga font partie intégrante du patrimoine réunionnais et de l’océan indien. Elles n’ont jamais cessé d’évoluer au fil des siècles : la fusion des apports afro-malgaches a fait naître le maloya, alors que la créolisation des héritages afro-malgaches et européens engendra le Séga. Une jam aux accents chantants, dansants et flamboyants. Des artistes qui mêlent à leur musique, leurs origines et leur cultures. Arnaud Dolmen fait partie de cette nouvelle génération de musiciens qui perpétuent et modernisent l’héritage musical des rythmes caribéens et Jerry Léonide, gagnant du concours Piano Solo du festival de Jazz de Montreux en 2013 délivre un phrasé et des mélodies teintées de musiques africaines.

Au Baiser Salé on connait François Constantin et ses jams depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité toute la scène jazz hexagonale à se produire à ses côtés ! Il a su faire de ce rendez-vous hebdomadaire une institution internationalement connue. Les Jams du lundi sont LE Rendez-vous incontournable et indémodable où les maîtres du genre rencontrent la jeune génération pour des joutes musicales en toute convivialité.

FRANÇOIS CONSTANTIN percus, JERRY LÉONIDE piano, GINO CHANTOISEAU basse, ARNAUD DOLMEN batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

