Jam Session au Centre Mado Robin Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Jam Session au Centre Mado Robin Centre Paris Anim’ Mado Robin, 10 décembre 2022, Paris. Le samedi 10 décembre 2022

de 20h00 à 23h00

. gratuit

L’équipe JamSpace s’associe avec le Centre Paris Anim’ Mado Robin pour vous proposer une jam session ouverte à tous niveaux, dans la superbe salle de concert du CPA. Au programme de la soirée:

19h: pot d’accueil et présentation de la jam

19h30: ouverture de la jam par un groupe du réseau JamSpace ou Paris Anim’

20h-21h: jam session débutants – proposez des morceaux via l’application JamSpace, puis travaillez-les en amont de l’événement! https://app.jamspace.co/fr/sessions/92

21h-22h: jam improvisée pour tous niveauxLa scène sera tout équipée avec une batterie, plusieurs amplis guitare, un ampli basse, un clavier, des micros, une guitare et une basse à disposition. Entrée libre

Inscription conseillée: https://app.jamspace.co/fr/sessions/92 Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch – ZAC des Batignolles 75017 Paris Contact : https://app.jamspace.co/fr/sessions/92 https://app.jamspace.co/fr/sessions/92

Jamspace Mado Robin

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Mado Robin Adresse 84 rue Mstislav Rostropovitch - ZAC des Batignolles Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Mado Robin Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Mado Robin Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Jam Session au Centre Mado Robin Centre Paris Anim’ Mado Robin 2022-12-10 was last modified: by Jam Session au Centre Mado Robin Centre Paris Anim’ Mado Robin Centre Paris Anim' Mado Robin 10 décembre 2022 Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris Paris

Paris Paris