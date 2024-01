Jam Session au 6b Le 6b Saint-Denis, dimanche 28 janvier 2024.

Le dimanche 28 janvier 2024

de 18h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Rendez-vous chaque dernier dimanche du mois pour les indémodables aprem-soirées Jam au 6b !

Comment ça marche ? Venez en toute simplicité, avec ou sans vos instrus, votre voix et votre envie de profiter : la scène n’attend plus que vous !

La Canette Acoustique assurera la buvette et la restauration, pour un moment plein de saveurs.

Les prochains dimanches : 25 février, 31 mars, 28 avril, 26 mai, 30 juin, 29 septembre, 27 octobre et 24 novembre 2024.

Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

Contact : https://www.le6b.fr/events/jam-session-4/ https://fb.me/e/2Xc1CKAvX

