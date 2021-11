JAM SESSION ANIMÉE PAR SIMON CHIVALLON Hommage à Hank Jones Le Baiser Salé, 26 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 26 décembre 2021

de 21h à 1h30

conso

Si le jazz est une manière de vivre la musique dans l’instant, Simon Chivallon en est totalement l’incarnation, et chaque solo le démontre par sa spontanéité et sa franchise. Il n’y a pas de place pour les faux semblants : ce qui se joue est ce qui vient, une sensibilité qui s’exprime, un talent qui respire et qui cherche à toucher celui qui écoute.

Yoni Zelnik cbasse, Malte Arndal batterie, Simon Chivallon piano/lead

Ce pianiste au toucher délicat et au phrasé impeccable, avait su marier un style assez classique aux schémas du bebop. Sideman très recherché dans les années 50 et 60, il a notamment joué avec Lester Young, Milt Jackson, Cannonball Adderley…

En 1981, il avait relancé sa carrière de leader en formant The Great Jazz Trio, avec le contrebassiste Ron Carter et le batteur Tony Williams, deux membres du quintette de Miles Davis des années 60, remplacés plus tard par le batteur Jimmy Cobb et le contrebassiste Eddie Gomez pour un autre remarquable trio. En 1995, il était allé à la recontre de la musique mandingue en enregistrant en compagnie du Malien Cheikh Tidiane Seck aux claviers, l’album Sarala.

Originaire de la région Bordelaise, Simon est diplômé au Pôle Supérieur de Paris depuis 2015. Sideman et leader il aime par-dessus tout, la scène. En 2017 il a sorti un premier album « Flying Wolf » avec une bonne présence dans la presse. En Mars 2021, il sort un album en trio « Light Blue » consacré à un répertoire de chansons qui a fait l’unanimité dans la profession.

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

+33 1 42 33 37 71

