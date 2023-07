JAM SESSION animée par SIMON CHIVALLON – Hommage à GEORGE GERSHWIN Le Baiser Salé Paris, 3 septembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 septembre 2023

de 21h00 à 02h00

.Tout public. gratuit sous condition

Du 27 juillet au 11 septembre, le #FestivalEstivalDeJam #17 accueille 200 musiciens pour passer avec vous un été mémorable au Baiser Salé !

Luca Fattorini cbasse, Malte Arndal batterie, Simon Chivallon piano/lead

Pianiste et compositeur de légende, George Gershwin, a su marquer les États-Unis des années 1920. Autodidacte, le jeune musicien devient maître de la symbiose entre le jazz et la musique classique. Simon Chivallon, jeune pianiste et compositeur de jazz s’attaque à son répertoire pour ses deux soirs du Festival !

Si le jazz est une manière de vivre la musique dans l’instant, Simon Chivallon en est totalement l’incarnation, et chaque solo le démontre par sa spontanéité et sa franchise. Il n’y a pas de place pour les faux semblants : ce qui se joue est ce qui vient, une sensibilité qui s’exprime, un talent qui respire et qui cherche à toucher celui qui écoute. Animateur de la JAM du dimanche une fois par mois, Simon nous invite à un bol de fraîcheur en pleine chaleur de l’été durant ses jam session du #FestivalEstivalDeJam !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

