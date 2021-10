JAM SESSION animée par NORA KAMM – Spéciale Weather Report Le Baiser Salé, 14 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 14 novembre 2021

de 21h à 1h30

conso

Spéciale Weather Report lors de la Jam de Nora Kamm, l’un des premiers groupes de jazz fusion et l’un des plus influents encore à ce jour !

Formé en 1971 par Joe Zawinul et Wayne Shorter, Weather Report est l’un des premiers groupes de jazz fusion et l’un des plus influents encore à ce jour. Liberté du jazz et compositions très structurées, éléments de rock, de funk et d’électro, une musique du monde finalement délibérément multiculturelle, qui défie tout précédent et toute catégorisation, une véritable révolution dans le jazz fusion des années 1970 et 1980. La musique de Nora Kamm est très influencée par les rythmes africains et par ses collaborations avec Manu Dibango et Cheick Tidiane Seck. Gagnante du prix “Soliste Selmer” au Tremplin Jeunes Talents 2014 à Paris, son album Source est élu “Révélation” Jazz Magazine. Elle réunit autour d’elle, Edison Knight, pianiste spontané et curieux inspiré par la soul, le funk ou encore le hip-hop ; Romain Labaye, bassiste de Nguyen Lê, Scott Henderson… et Tao Ehrlich, jeune batteur incontournable de la scène jazz actuel, membre du groupe Ishkero.

NORA KAMM sax/lead, EDISON KNIGHT claviers, ROMAIN LABAYE basse, TAO EHRLICH batterie

Concerts -> Jazz

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : + 33 1 42 33 37 71 https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

Concerts -> Jazz Étudiants;Les Nuits;Musique

Date complète :

2021-11-14T21:00:00+01:00_2021-11-15T01:30:00+01:00

Renaud Alouche