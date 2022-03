JAM SESSION ANIMÉE PAR NORA KAMM Best of Afrobeatz 2022 Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

JAM SESSION ANIMÉE PAR NORA KAMM Best of Afrobeatz 2022 Le Baiser Salé, 10 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 10 avril 2022

de 21h00 à 00h00

gratuit sous condition

Pour cette jam spéciale Afrobeatz, Olamide, CKay, tiwa savage, Tayc, buju, Omah Lay -et plus encore- seront mis à l’honneur. Ambiance garantie ! Ce qui était au départ un genre musical mélangeant Percussion Afro, Jazz et Funk, originaire du Nigeria, est devenu un genre musical mixant sonorité Afro, Hip-Hop par tous les plus grands DJ. Nora Kamm, est une musicienne dynamique et généreuse et une grande amoureuse de la musique africaine. S’inspirant de ses nombreuses collaborations musicales, notamment avec les artistes africains Manu Dibango et Cheick Tidiane Seck, elle mêle jazz et rythmes africains. Nora Kamm sax, Arnaud Forestier claviers, Louis Haessler basse, Yoan de Danier batterie Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001 Contact : + 33 1 42 33 37 71 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale Concert;Musique;Spectacle musical

Date complète :

2022-04-10T21:00:00+01:00_2022-04-10T00:00:00+01:00

bs

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 rue des Lombards Ville Paris lieuville Le Baiser Salé Paris Departement Paris

Le Baiser Salé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

JAM SESSION ANIMÉE PAR NORA KAMM Best of Afrobeatz 2022 Le Baiser Salé 2022-04-10 was last modified: by JAM SESSION ANIMÉE PAR NORA KAMM Best of Afrobeatz 2022 Le Baiser Salé Le Baiser Salé 10 avril 2022 Le Baiser Salé Paris Paris

Paris Paris