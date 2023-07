JAM SESSION animée par FRANÇOIS CONSTANTIN – Spéciale CHICK COREA ELEKTRIC BAND Le Baiser Salé Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 26 août 2023

de 21h00 à 02h00

.Tout public. gratuit sous condition

Du 27 juillet au 11 septembre, le #FestivalEstivalDeJam #17 accueillent 200 musiciens pour passer avec vous un été mémorable au Baiser Salé ! François Constantin percus/lead, Noé Chantraine piano, Romain Labaye basse, Yoann Schmidt batterie Du latin jazz à l’avant-garde en passant par le jazz-rock ou le jazz fusion, Chick Corea n’a jamais cessé d’expérimenter, en solo ou au sein de multiples formations. Pionnier du jazz fusion, leader du groupe Return to Forever, son influence est mondiale. Avec son Elektric Band, le claviériste expérimente le jazz fusion électrique, un pari plus que réussi ! Cette Jam Session lui rend hommage avec un line-up 5 étoiles ! Noé Chantraine, jeune pianiste infatigable de jazz, le virtuose de la basse Romain Labaye qui s’associe au jeu flamboyant et volubtile de Yoann Schmidt à la batterie qui a joué auprès de Zaz, Biréli Lagèrne ou encore Sylvain Luc. Un casting de marque pour nous faire chanter, danser et sourire ! Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/

